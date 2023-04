Weer een dode 15-jarige, en duizenden kolonisten marcheren naar de illegale nederzetting Evyatar

Israelische militairen hebben op tweede Paasdag een 15 jarige inwoner van het Aqabat Jabr-kamp bij Jericho doodgeschoten. Het begon ermee dat een verplaatsbaar checkpoint werd opgezet dat alle auto’s van en naar Jericho controleerde, wat tot grote files leidde. Vervolgens reed maandagmorgen een flink aantal gepantserde jeeps het kamp van verschillende zijden binnen, spoedig gevolg door undercover militairen die een huis omsingelden, terwijl scherpschutters plaatsnamen op de daken van huizen en gebouwen, Dat lokte protesten uit, wat werd beantwoord met scherpe munitie. De 15-jarige Mohammed Fayez Balhan werd getroffen in zijn hoofd, borst en bekken en werd dood verklaard. Twee andere Palestijnen belandden in het Regeringshospitaal in Jericho met schotwonden in hun benen. Vijf mensen werden gearresteerd.

Mohammed Balhan was het 96ste slachtoffer van Israelisch optreden dit jaar. Volgens een verklaring van het leger had hun operatie in Aqabat Jabr niets te maken met het zoeken naar de schutters die zaterdag twee zussen doodschoten op de Westoever en hun moeder ernstig verwondden. De Duvdevan-eenheid van het leger had tot opdracht om een ”cel onschadelijk te maken die binnenkort tot actie wilde overgaan”. Eerder maandag waren nog twee jongeren van 17 in hun benen geschoten bij Ras Karkar ten westen van Ramallah. Het leger zette ondertussen een gedeelte van de Westoever bij het Hamra-checkpoint voor derde dag af, terwijl het zijn zoektocht naar de daders voortzette.

Elders wordt weg nr 505, die het gebied rond Nablus verbindt met de rest van de Westoever, van de ochtend tot de avond geblokkeerd om duizenden kolonisten de gelegenheid te geven deel te nemen aan een mars naar de illegale nederzetting Evyatar, die twee jaar geleden zogenaamd werd gesloten. Aan de mars nemen niet minder dan zeven ministers uit het kabinet van Netanyahu deel, onder wie vanzelfsprekend de ministers Smotrich en Ben Gvir, en rond de 20 parlementsleden zoals Orit Strock en Idit Silman. Ook een deel van de crème de la crème van de rabbijnen van de kolonisten, onder wie Dov Lior, Shemuel Eliahu en Elyakim Levanon worden verwacht, alsmede niet minder dan 140 busladingen met ‘gewone’ kolonisten. Op het terrein worden luchtkussen-springtoestellen opgericht voor de kinderen. Niet minder dan 13 compagnieën van de grenspolitie beveiligen de betogers.Twee compagnieën die bezig waren te zoeken naar de daders van de aanslag op de twee Engelse zusters zijn voor de gelegenheid ook opgeroepen om even voor de beveiliging te worden ingezet.

Er waren bezwaren van diverse defensiespecialisten tegen de mars, maar ze werden overruled door generaal-majoor Yehuda Fuchs, de chef van het Centrale Commando van het leger. De mars eindigt in Evyatar, dat ligt op een heuvel die toebehoort aan het dorp Beita. De dorpelingen hebben steeds tegen de nederzetting geprotesteerd. Daarbij zijn in een aantal maanden negen Palestijnse slachtoffers gevallen.

– Uitgelichte afbeelding: By יאיר דב – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106379667