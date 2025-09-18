We hebben onze Europese akkers onderzocht op pesticiden – dit is wat we vonden

Pesticiden zijn essentieel om met een krimpend landbouwareaal steeds meer mensen te voeden, schrijft Manuel Conde Cid, onderzoeker aan de Universiteit van Vigo in Spanje. Maar het onderzoek, dat hij met collega’s voerde in heel Europa, levert ook zorgwekkende resultaten op: de stoffen blijven bijzonder lang in het milieu en treffen ook de biologische landbouw.

De toegenomen vraag naar voedsel door de bevolkingsgroei, in combinatie met steeds minder geschikt landbouwareaal, heeft pesticiden essentieel gemaakt voor onze voedselzekerheid. Ze verminderen oogstverliezen door plagen en ziekten met naar schatting 30 procent.

.Het gevolg daarvan is dat hun gebruik flink is toegenomen in de afgelopen decennia. Wereldwijd is het gebruik van pesticiden in de landbouw gestegen van 2,8 miljoen ton in 2010 naar 3,5 miljoen ton in 2022 – een stijging met een kwart in amper twaalf jaar.

– Uitgelichte afbeelding: Advertentie gepubliceerd in Time Magazine, 30 juni 1947.