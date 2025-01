Watervogels schuiven mee met klimaat

Nederland is een bijzonder aantrekkelijk gebied voor overwinterende en doortrekkende watervogels. Ze worden aangetrokken door het waterrijke landschap, de milde winters en de strategische ligging aan de Oost-Atlantische trekroute. Door de toename van zachte winters in Nederland en elders lijken de winterarealen te verschuiven. Hoe gaat het met de overwinteraars?

Tellingen voor het Meetnet Watervogels, dat in 1975 startte, laten op korte termijn (twaalf jaar) en lange termijn (vanaf het begin van de tellingen) verschillende trends van watervogels zien. Ganzen en zwanen namen sinds de jaren zeventig enorm toe, maar de laatste vijftien jaar stabiliseren aantallen van sommige soorten zoals kolgans en brandgans. Het gemiddeld aantal ganzen en zwanen zit inmiddels op het niveau van halverwege de jaren negentig. Alleen de grauwe gans en knobbelzwaan laten in de laatste twaalf seizoenen nog een significante toename zien. Kleine rietganzen en kleine zwanen nemen door verschuiving van winterareaal juist sterk af.

– Uitgelichte afbeelding: Door Andrey from Finland – prideful gooseUploaded by Snowmanradio, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7425969