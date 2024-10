Waterkringloop uit balans: vraag binnenkort 40 procent groter dan aanbod

De wereldwijde waterkringloop raakt steeds meer uit balans – met enorme gevolgen voor de wereldeconomie en de voedselproductie. “We moeten water opnieuw waarderen”, zeggen experts van de Global Commission on the Economics of Water (GCEW).

De waterkringloop: het is verplichte kost voor elke leerling in de lagere school. Maar die kringloop komt in de hele wereld steeds meer in de problemen, waarschuwt de commissie in een nieuw rapport. Onze vraag naar water zal in 2030 al 40 procent groter zijn dan het aanbod, omdat watersystemen steeds meer onder druk komen.

