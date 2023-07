Water van de Waddenzee is nog nooit zo warm geweest

Het water in de Waddenzee is nog nooit zo warm geweest als in juni dit jaar; in de week van 19 juni was het meer dan 21 graden. Dat heeft het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) bekendgemaakt. Wetenschappers en kokkelvissers maken zich grote zorgen over de gevolgen voor kokkels.

“Ik houd mijn hart vast voor de schelpdieren, na de recordtemperaturen van halverwege juni”, zegt Katja Philippart, schelpdierenonderzoeker aan het NIOZ en hoogleraar Productiviteit van Mariene Kustecosystemen aan de universiteit van Utrecht.

– Uitgelichte afbeelding: Door Erik Veldhuis – http://www.spirula.nl/images/nl_soorten/marien/Cerastoderma_edule.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1835644