Wat weegt Erwin van Lambaart, en waarom spreekt hij vandaag met Marnix van Rij?

Vrijwel niemand kent onze Erwin, een door-en-door doorvoede grijzende krullebol met een leuk matje in zijn nek. Had ik dat matje maar! Maar nee…

Goed – waar waren we. Erwin is zoals dat heet C-E-O van Holland Casino’s. Nou niet meteen gaan blèren: Wat verdient die man??? € 290.000. Okee? En wat hij weegt mag niemand weten, maar per kilo is het ongeveer 2.200 euro. (Bruls zit daar overigens ver onder met maar € 740 per kilo.)

Erwin leidt als indirecte ambtenaar van dit staatsbedrijf de bijna 30 echt oud-Hollandse casino’s sinds 2016. Hij wist er drie nieuwe bij te vogelen. In 2020 maakte zijn – onze! – casino’s € 20 miljoen verlies – corona hè. Het jaar daarvoor bijna € 90 miljoen winst.

Maar nu het online gokken is begonnen: the sky is weer helemaal the limit, guys! En onze Erwin gaat weg: per 1 maart een zelfde baan bij de Casinos Austria met 25 zaken in 9 landen. Zo’n vrolijke man met zo’n matje kan toch geen slechte C-E-O zijn…? Waarschijnlijk verdient hij daar minstens het dubbele. En Wenen is geen vervelende stad, los van wat nare geschiedenisjes.

Dus waarom zit Erwin dan dinsdag bij zijn baas, Marnix? Kennismaken, en ik gok dat ze het nog wel even over gokreclame op – houdt u vast, hier komt het: de geliefde website donaldduck.nl zullen hebben. Ik hoop het maar… Maandag haalde die site vanwege gokreclame de media.

Marnix is staatssecretaris bij de belastingen en onder hem valt Holland Casino. En Marnix kreeg al wat over zich heen vanwege het ‘bombardement aan gokreclame’, zoals de Kamerleden van de CU, het CDA en de PvdA het noemden op 25 januari – en stelden er vragen over. ‘Misselijkmakende’ vond onze gevoelige Henk Nijboer (PvdA). Goedzo jongen! En er ligt de aangenomen Kamermotie over minder gokreclame – een zeldzame samenwerking van de CU en de SP.

Mirjam Bikker van de CU wees er nog even op dat er online geen enkele beperking op de tijden van gokreclame geldt zoals op tv en zij wil vooral kinderen beschermen. Nou, Mirjam, de regering duidelijk niet hoor… Er is wel de kansspelautoriteit, en die heeft wel zitten morren over die voorgenomen gokreclame op donaldduck.nl… nou ja, dat lukt natuurlijk even niet maar er zijn genoeg andere leuke sites.

Gaat Marnix doorpakken voor de toekomstige gokverslaafde abonnees van oom Donald? Ik denk het niet. Hij moet nog even box-3 regelen, de fictieve-rentetoestand waarover zoveel kapitaalbezitters zoveel belasting moesten betalen, en wat de Hoge Raad onderuit haalde zodat het nu allemaal terugbetaald moet worden… plus wat gedoe met toesla…

Realpolitiker moeten wir sein und bleiben!