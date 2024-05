Wat heet progressief

In het Engels, de koloniale taal in Amsterdam te worden toegesproken. (Begrijpt u die niet? Verpatste sociale-huurwoningen worden in Amsterdam in groten getale opgekocht door “Amerikaanse expats” [laat ik ook eens die aanhalingstekens gebruiken]. Er zijn hele buurten inmiddels waarin je hoofdzakelijk geknauwd Engels op straat hoort.). Maar ja, naar ik begrijp studeer je tegenwoordig van alles “in het Engels” terwille van goedbetalende buitenlandse studenten. Die bij geschiedenis niets willen horen over Thorbecke, wat hebben zij daar mee te maken tenslotte nietwaar.

Maar “koloniseren”, dat doen – eh – de zionisten, niet de geboren slachtoffers uit de VS. Medea Benjamin: “Ik kan niet geloven dat mijn land genocide steunt”. Een universitair type in Canada, Roxborough genaamd, maant “de Joden” maar terug naar Europa te gaan. Als ik zeg dat sommige berichten mij het gevoel geven dat ik in een gesticht rondloop zal dat ook wel weer “validistisch” zijn, been there done that.

Al Aqsa Amsterdam Campus – Now open!

Roeterseilandcampus,building J/K, Nieuwe Achtergracht 184

UvA staff have set up camp at the REC campus on Roetersiland- we will be there all day until late, to Congregate, Educate, & Liberate! Join us! On Sunday evening, Israel once again… pic.twitter.com/1LiSOBsVg8 — Amsterdam.Encampment (@AMS_Encampment) May 28, 2024

Als ik laat weten dat ik het ongepast vind, deze “campus” midden in de oude joodse buurt van Amsterdam, krijg ik te horen dat ik toch wel erg conservatief ben geworden. En dat het niet de Palestijnen waren die de Joden hebben weggehaald uit die buurt.

Het voelt eenzaam, waarachtig antikoloniaal en anarchist te zijn, dezer dagen. Misschien was het eigenlijk altijd al een kwestie van eenzaamheid.

En als de nuttige idioot van Hamas progressief is en iemand die het land van de oorspronkelijke kibboetsen en van bijvoorbeeld Martin Buber verdedigd wil zien conservatief, het zij zo, ik ben conservatief.

(Ik ben niet verplicht te zeggen dat ik tegen het bombarderen van Gaza ben maar doe het toch maar even.)

