Wat een beetje zeep niet vermag

Nou nog eentje van mijn kant, “nee, die paste niet in een top-10” omdat er nu eenmaal maar tien in kunnen.

Ja, ik weet het, The Jarmels en zelfs Brook Benton, maar de Exciters doen het nog het meest voor mij.

A little bit of soap

Will wash away her lipstick on your face

A little bit of soap

Will never ever ever ever erase

The pain in my heart

That I hide as I go through the lonely years

A little bit of soap

Will never wash away my tears

A little bit of soap

Will wash away her powder on your cheek

A little bit of soap

Will never never ever ever begin

To take away the hurt that I feel

As I go through the lonely years

A little bit of soap

Will never wash away my tears

Have you heard

When love begins to die

It leads someone to cry night and day

Just like a bird that left its warming nest

Just like all the rest, you flew away

A little bit of soap

Will take away the perfume eventually

A little bit of soap

Will never take away the memory

Of your name in the night

That I call through the lonely years

A little bit of soap

Will never wash away my tears



A little bit of soap, 1966

– Uitgelichte afbeelding: By Roulette Records – Billboard page 15, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28560031