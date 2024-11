Wat doet de gele kwikstaart in de bollenvelden?

Terwijl de dalende trend van veel akkervogels landelijk nog doorzet, lijkt de populatie van een aantal soorten in de Duin- en Bollenstreek (of kortweg Bollenstreek) te floreren. Maar wat weten we eigenlijk van deze potentiële akkervogelhotspot en zijn biodiversiteit? En hoe kan onderzoek bijdragen aan een betere biodiversiteit in de Bollenstreek?

Veel akkervogels, zoals de gele kwikstaart en veldleeuwerik, broeden volop in de bollenvelden van de Duin- en Bollenstreek, waar ze hun nest verstoppen tussen tulpen, narcissen en hyacinten. Hier staat het agrarisch gebied niet bekend om zijn biodiversiteit. Ondanks dat het totale middelengebruik in de bollenteelt al is afgenomen, wordt in deze teelt relatief veel gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen en ook insecticiden. Over de schadelijke effecten voor vogels door gebruik van neonicotinoïden, een groep insecticiden, kwam onlangs nog een bericht naar buiten. Men zou daarom kunnen verwachten dat in de bollenteelt weinig insecten te vinden zijn.

