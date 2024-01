Warmere bossen halen minder CO2 uit de lucht

De klimaatverandering vormt een steeds grotere bedreiging voor het vermogen van bossen om CO 2 uit de lucht te halen, blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek.

Onderzoekers van de Universiteit van Florida analyseerden 113.806 metingen in niet-aangeplante bossende door de US Forest Service, van 1999 tot 2020. Ze wilden beoordelen hoe bossen in het hele land reageren op het veranderende klimaat.

Vooral in het westen van de Verenigde Staten heeft de klimaatverandering geleid tot een opvallende afname van boomgroei en de aangroei van biomassa. In het oosten van het land, waar de klimaateffecten milder zijn, was er een lichte toename van bosgroei.