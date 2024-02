Warmer klimaat doet bomen hoesten

Bomen in warmere en drogere klimaten hebben meer moeite om CO 2 op te slaan. Ze hoesten eerder dan ze ademen, stellen Amerikaanse onderzoekers, en worden zo minder dienstbaar als oplossing voor het klimaatprobleem.

“We hebben ontdekt dat bomen in warmer en droger klimaat eerder hoesten dan ademen”, zegt Max Lloyd, onderzoeker aan de Penn State University. “Ze sturen terug veel meer CO 2 de atmosfeer in dan bomen in koelere en nattere omstandigheden doen.”

Via fotosynthese verwijderen bomen CO 2 uit de atmosfeer, maar bij stress geven ze CO 2 dus eerder af, een proces dat “fotorespiratie” wordt genoemd. Die fotorespiratie zal volgens het onderzoeksteam tot twee keer hoger zijn in warmere klimaten, vooral wanneer de toegang tot water beperkt is. De drempel voor deze reactie zou in subtropische klimaten al worden overschreden als de gemiddelde dagtemperatuur boven de 20 graden Celsius stijgt.

De nieuwe bevindingen in Proceedings of the National Academy of Sciences zijn minder goed nieuws, want er wordt veel hoop gesteld in planten en bomen om CO 2 op te nemen uit de atmosfeer, en zo de planeet te helpen afkoelen.