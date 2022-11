Wappies demonstreren vanmiddag in Den Haag tegen digitale betalingen

We zijn wat laat met het bericht – waarvoor excuses – maar rechtse mafketels willen vanmiddag in Den Haag gaan demonstreren tijdens het debat over CBDC. Uiteraard inclusief het in die kringen gebruikelijke quasi-revolutionaire gezwam.

CBDC is een digitaal alternatief voor contant geld. Minister Kaag is vóór, wat voor de cryptomaffia en domrechts (Marianne Zwagerman, wappie-econoom Thomas Bollen) natuurlijk voldoende aanleiding is tégen te zijn. Ook domlinks – al net zo paranoïde als de collega’s op rechts – is tégen, dus vermoedelijk zal BIJ1 wel weer meestemmen met PVV en FVD. Of CBDC nou wel zoveel toevoegt is overigens een tweede: ook bij de Rabobank heeft men daar wel de nodige twijfels bij.

Uitgelichte afbeelding: By pixabay free images – https://pixabay.com/photos/money-money-tower-coins-euro-2180330/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88247655