Wapenfabriek voor Israël in Wales bezet

Activisen van Palestine Action hebben ingebroken bij de wapenfabriek van Teledyne Technologies in Presteigne, Wales. Nadat ze door ingeslagen ruiten zijn geklommen zijn de activisten begonnen met het grondig ontmantelen van de firma die zich in VS-handen bevindt. Hiermee is een plaats gesloten die gebruikt wordt om harde militaire middelen aan Israël te leveren. Activisten hebben kantoren overhoop gehaald, computers gebrokeijft. De groep heeft de Teledyne-fabriek om half acht donderdagochtend overgenomen en zegt toe dat deze actie zo lang mogelijk volgehouden zal worden om het fabriceren of verschepen van Israëlische dronetechnologie en militaire goederen tegen te gaan.

– Lees verder bij Freedom

– Uitgelichte afbeelding overgenomen van Freedom