Wanstaltige video van Trump over Gaza

Donald Trump heeft woensdag een AI-gegenereerde muziekvideo gedeeld op Truth Social, waarin hij zijn visie toont op een “Riviera” in de Gazastrook.

In de video zijn o.a. bebaarde(!) buikdanseressen te zien, een kind met een gouden ballon in de vorm van het gezicht van Trump en een massief gouden standbeeld van – je raadt het al – Trump. Elon Musk gooit dollarbiljetten in de lucht en Trump danst met een schaars geklede vrouw.

De video eindigt met Trump die samen met Netanyahu bij het zwembad van een hotel aan het zonnebaden is. Bij de ingang van het hotel staat met grote gouden woorden “Trump Gaza”. Op de achtergrond valt een vrolijk muziekje te horen met de tekst “Donald’s coming to set you free/Bringing the light for all to see/No more tunnels, no more fear/Trump Gaza is finally here”.

Hoe dit een bijdrage zou moeten leveren aan het oplossen van de problemen in Gaza is iedereen – inclusief de meeste reaguurders op Truth Social – een raadsel. De inspanningen zouden gericht moeten zijn op de wederopbouw van het gebied en de ontmanteling van Hamas. Deze wanstaltige vertoning levert daar geen enkele bijdrage aan.

Uitgelichte afbeelding: Door Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138775621