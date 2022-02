Wanneer beginnen de Indië-processen? Zeven punten

1. Oorlogsmisdaden verjaren niet.

Wat Nederlandse militairen en KNIL-lers van 1945 tot 1950 in Indonesië hebben misdaan, is intussen uitgebreid gedocumenteerd. Rawagede is dankzij activist Jeffry Pondaag het bekendst, met 431 doden na een represaille op de mannen uit dat dorp op 9 december 1947. Hij startte daarover een proces voor schadevergoeding tegen de staat, en won, samen met Liesbeth Zegveld. Nu de daders nog…

2. Dagvaarden maar!

Vooral in ‘De brandende kampongs van generaal Spoor’ van dr Rémy Limpach uit 2017 staat alles keurig bij elkaar: wie-wat-waar-waarom-hoeveel. Ik was bij de presentatie en het ligt hier naast me: 870 pagina’s, ruwweg 2 genaamde daders per pagina en 5 doden, een bibliografie met bijna 200 werken, 45 pagina’s noten. Hallo OM! Kopen, lezen en dagvaarden maar!

3. De Verjaringswet 1971 is onhoudbaar.

Tot nu toe konden ‘Indische veteranen’ rustig gaan slapen, omdat KVP-premier De Jong, oud-militair, niet alleen een doofpot had gefabriekt, maar ook een dekkende wet. Intussen hebben de het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het nieuwe boek van Maurits Swirc (heb het niet gelezen, maar wel zo’n tien artikelen erover) maakt het allemaal glashelder. Hier het wetje in PDF.

4. De oorlogsmisdaden zijn al bekend sinds het rapport van Van Rij en Stam uit 1954.

Dat rapport werd ook nog eens keihard na een nieuw onderzoek bevestigd door prof. Guus Belinfante, de latere tv-rechter en rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Maar de kabinetten, en de KVP, ARP en VVD lagen zeer dwars.

5. Onderzoek dekolonisatie: totale tijd- en geldverspilling

Dit is het onderzoek dat op 17 februari verschijnt. Ben wel eens met de leiding en auteurs in overleg geweest bij het NIOD. Leider professor Gert Oostindië klaagde dat hij het in niemands ogen goed kon doen. Ik bood hem hardop mijn zakdoek, waarop zijn onderlingen in boegeroep uitbarstten… ach ja. Het onderzoek heeft zo’n 20 historici vier jaar van de straat gehouden, twv. € 4 miljoen.

6. Kan die herdenking van de Indische oorlogsmisdadigers elke 1 september in Roermond stoppen?

Ja, dat kan en moet. Daar staat een standbeeld van Nederlands grootste oorlogsmisdadiger van eigen teelt en eigen bodem, generaal Spoor. Kan meteen ook weg.

7. Wij in Nederland moeten eerst ons eigen straatje schoonvegen voordat we anderen de les lezen.

Goed plan! Trouwens ook het enige plan. Toch kan ik het kankeren op Trump, Putin of Rutto-de-grutto slecht laten… hmmm.