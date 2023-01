Wagenpark vrouwenhater Andrew Tate in beslag genomen

De Roemeense autoriteiten hebben het wagenpark van de extreemrechtse vrouwenhater en verkrachtingsideoloog Andrew Tate in beslag genomen. Tamelijk ironisch, gezien onderstaande gedachtenwisseling:

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

Een paar dagen na zijn vernedering door Thunberg werd Tate opgepakt in Boekarest. Hij wordt verdacht van mensenhandel, uitbuiting en het lidmaatschap van een criminele organisatie. Tate’s organisatie zou een netwerk hebben opgezet dat vrouwen onder valse voorwendselen ronselde en hen vervolgens dwong pornografisch materiaal te maken.

Uitgelichte afbeelding: By Anything Goes With James English – https://www.youtube.com/watch?v=fhUi1htVeJc (~7:21)License shown in archived video. Archived 2022-07-30 at the Wayback Machine, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122052081