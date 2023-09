Waarom moet bos soms plaatsmaken voor heide?

Bomen kappen om meer plaats te maken voor heide? Dat roept vaak veel vragen op. Want we willen in Nederland toch juist meer bos? Klopt. Maar ook heide is voor de biodiversiteit enorm belangrijk. En staat enorm onder druk in Nederland en de rest van Europa. Om die heide te herstellen, moeten bomen soms wijken. Voor de bomen die hiervoor verdwijnen, plant Staatsbosbeheer altijd weer nieuwe terug.

Tweehonderd jaar geleden hadden we in Nederland nog zo’n 600.000 hectare heide, daar is ongeveer 40.000 hectare van over. De oorspronkelijke heidegebieden in ons land waren gevarieerde landschappen. De combinatie van schrale droge heide, natte heide, vennen, meer voedselrijke plekken en overgangen naar akkers en bos, vormde een thuis voor veel planten en dieren. De paarse velden vol bloeiende heide van nu zijn slechts een herinnering aan die toenmalige woeste heidegronden.