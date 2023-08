Waarom komen insecten op licht af?

Dat insecten aangetrokken worden door licht weten we al duizenden jaren. De Romeinen gebruikten al olielampen om wasmotten, die een plaag kunnen zijn in bijenkasten, weg te vangen. De vraag waarom insecten op licht afkomen, wordt waarschijnlijk al net zo lang gesteld. Nu lijkt er eindelijk een degelijke verklaring te zijn.

Het aantrekken van insecten met licht is erg handig, zoals binnen het nachtvlindermeetnet waar nachtvlindervallen gebruikt worden om te onderzoeken hoe het met de nachtvlinders gaat. Daarbij is het van belang om te begrijpen waarom die nachtvlinders op licht afkomen. Tot nu toe waren er verschillende verklaringen. De dominante theorie was dat insecten de maan gebruiken om zich op te oriënteren.

– Uitgelichte afbeelding: Door Didier Descouens – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15992078