Waarom het slechter gaat met de mus

Veranderingen in de natuur gaan vaak geleidelijk. Huismussen sterven niet uit van de ene op de andere dag, maar langzaamaan worden het er minder. Door vogels te tellen worden we ons daarvan bewust. Dan kunnen we ervoor kiezen om ons gedrag te veranderen en de huismus en vele andere stadsvogels weer een kans te geven. Wat kies jij?

Als kind van de jaren tachtig herinner ik me hoe vanzelfsprekend het was om de huismus te zien. Ze waren overal: ze zochten voedsel op mijn stoepje en kwetterden met z’n allen in onze heg. De huismussen hoorden bij mijn straatbeeld, een vertrouwde en vanzelfsprekende verschijning van bruintinten.

Maar tegenwoordig voelt die vanzelfsprekendheid als iets van vroeger. Uit de jaarlijkse Tuinvogeltelling van Vogelbescherming blijkt dat de huismus nog steeds vaak wordt geteld, maar de aantallen op de langere termijn geven geen rooskleurig beeld. De huismus staat weliswaar hoog in de lijst – omdat ze nu eenmaal vaak in tuinen voorkomen en in groepjes leven – maar het aantal waarnemingen is slechts een schim van wat het ooit was. De stilte die achterblijft zonder huismussen, geeft aan hoe de wereld om ons heen verandert.

– Uitgelichte afbeelding: Door JrPol – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40108812