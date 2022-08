Waarom het hoofd van Amnesty Oekraïne is opgestapt

Oksana Pokalchuk, het afgetreden hoofd van Amnesty Oekraïne schrijft in de Washington Post waarom zij ermee gestopt is.

We kunnen niet het hele stuk niet overnemen of vertalen, een proeve:

Het meeste onderzoek van Amnesty over Oekraïne is bezorgd door een speciaal “crisisteam” dat zich bezighoudt met gewapende conflicten over de gehele wereld. Deze onderzoekers hebben een uitzonderlijke training en ervaring op het gebied van mensenrechten, oorlogsrecht, analyse van bewapening enz. Het ontbreekt hun vaak aan kennis van talen ter plaatse en context. Van niemand kan natuurlijk verwacht worden dat men de plaatselijke context en talen van ieder conflict. Maar in plaats van te vertrouwen en af te gaan op de staf ter plaatse, blijven sommige internationale organisaties als Amnesty in gebreke op het gebied van inclusiviteit en centraliseren zij de besluitvorming, zoals gebeurd is met dit rapport. De houding kon niet neerbuigender en oneerlijker zijn, want we hebben ons allen gebonden aan samenwerking op grond van toewijding aan gedeelde waarden.

Het Oekraïense ministerie van defensie kreeg drie dagen om op het zogenaamde onderzoek in te gaan.

