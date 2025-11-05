Waarom er weinig empathie voor de mensen in Soedan is

AVROTROS heeft zowaar opmerkelijke aandacht voor de genocide in Soedan: De burgeroorlog in Soedan krijgt steeds meer aandacht nu vluchtelingen hun verhaal kunnen doen. De afgelopen dagen zouden rebellen tweeduizend burgers hebben gedood. Duizenden zijn op de vlucht. Waarom wordt niet ingegrepen? “Gaat om 25 miljoen mensen.”

Het is ook voor conflictonderzoeker Anette Hoffmann van het Clingendael moeilijk te begrijpen. Zowel de Verenigde Naties als de Afrikaanse Unie, hebben de afgelopen 2,5 jaar nog niet ingegrepen in Soedan. En dat terwijl het conflict niet onverwachts is ontstaan, vertelt Hoffmann. “Het werd aangekondigd én dit valt in een groter patroon van een eerdere genocide die we hebben gezien in Darfour in 2003 en 2004.”

(…)

[Hoffmann]: er [is] weinig druk vanuit de bevolking om in te grijpen. “Ook in Nederland. Er is weinig empathie voor de mensen in Soedan die zo’n vreselijk leed moeten ondergaan.”

“En dan kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat het te maken heeft met het feit dat die mensen niet alleen verder weg zitten, maar er ook anders uitzien en een andere huidskleur hebben.”

