Waarom de klimaatcrisis tijdrovend is voor veel vrouwen

Tegen 2050 zullen vrouwen in ontwikkelingslanden gemiddeld een derde meer tijd verliezen aan water halen, blijkt uit een studie in Nature. In sommige delen van Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië kan die tijd zelfs verdubbelen.

Wereldwijd hebben twee miljard mensen geen stromend water. De verantwoordelijkheid om water te halen ligt er meestal bij vrouwen en meisjes, en dat heeft een grote impact op hun ontwikkeling. De vaak lange tocht te voet, vaak meerdere keren per dag, maakt ze kwetsbaar en houdt ze weg van school of van een eigen baan. En naarmate de klimaatverandering zich doorzet, wordt die impact nog groter, blijkt uit onderzoek van het Duitse Potsdam Institute for Climate Impact Research. De stijgende temperaturen en veranderende neerslagpatronen, doen het grondwaterpeil dalen en maken water moeilijker beschikbaar. Daardoor verliezen vrouwen meer tijd aan de taak.

