Waar zijn de sociale wetenschappen van weleer?

Het is alweer bijna acht jaar geleden, de tweede en grootste Maagdenhuisbezetting – bezetting van het bestuurscentrum van de Universiteit van Amsterdam moet er misschien ter toelichting bij gezegd worden.

Optredens van Marianne Thieme, David Graeber, Armand – het was een soort politiek-cultureel centrum in die vroege voorjaarsdagen van 2015.

In die dagen was voormalig kraker en al even voormalig anarchist Jean Tillie hoogleraar politicologie aldaar. Hij vond de bezetters van het Maagdenhuis potentieel gevaarlijker dan “islamistische terroristen”. Sindsdien is er al helemaal niets meer van belang van hem vernomen in de publieke sfeer.

Waar zijn de tijden gebleven dat men in de subfaculteit algemene politieke en sociale wetenschappen als vanzelfsprekend een hoogleraar uit PvdA-kring had, of een oprichter van D’66, een enkeling van de PSP? Er was ook nog een kleine intocht van CPN-leden in de jaren zeventig, tja, en Joost mag weten of Tillie inmiddels niet ook de juiste partijkaart van een neoliberaal gelijkgeschakelde club heeft. Zie ik er naar uit of het mij iets interesseert?

Eerlijk gezegd zou ik er liefst over willen zwijgen, maar ja, kameraad-van-vroeger Han van der Horst had het er over op die Onzegbare Site, en het is ook mijn alma mater, de UvA, zelfs de FSW-A die allang niet meer zo heet.

Het universiteitsblad, ooit Folia Civitatis geheten, nu enkel Folia, had een opiniebijdrage van docent Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen (wat is dat nu weer? enfin, zoek ook maar uit) Laurens Buijs. Die had het over een soort geestelijke terreur die van “woke” uitgaat op de universiteit. Dat ongrammaticale woord woke is inmiddels wel overgesprongen naar de tegenpartij, net als het met “politiek correct” al spoedig gegaan is.

De streamer van het stuk, waar ik uitdrukkelijk niet naar ga verwijzen, ook dit mag u zelf opzoeken, stelde dat er geen wetenschappelijke basis voor het begrip “non-binair” als zelfidentificatie is. Nee, maar ging het daarom? Ge zult zelf wel merken of ge bij de afdeling baarmoederhalskanker of prostaatkanker terecht moet op den duur. Kortom, het is een open deur die misschien wel geopend moet worden, zo heel wetenschappelijk gaat het er ook niet altijd aan toe op de universiteit. Maar allengs bleek dat het stuk van Buijs vooral de aandacht moest trekken van de menigte die toch al tegen het wokespook is. En met steeds forser wordende uithalen gaat Buijs nu te keer over zijn rol als klokkenluider (kom op zeg), als degene die iets zegt waar velen in academische kringen al mee zitten.

De wetenschappelijkheid van “non-binair” aanvechten als je gelovige bent in astrologie – dit werd ons ongevraagd door Buijs zelf medegedeeld – maakt je positie bepaald niet sterker. Zoals ook het toejuichen van David Icke. Het lijkt duidelijk dat Buijs aanstuurt op een confrontatie waarbij hij al snel onhoudbaar in zijn universitaire positie zal worden. De zelfidentificatie van Buijs is “links-progressief”, hij zei tegen Sylvana Simons dat hij op haar gestemd had (zij viel op typische BIJ1-wijze hem als ‘dit soort mensen” aan, maar BIJ1 hebben we allang kunnen afschrijven).

Wat nog te zeggen? Waar zijn de links-progressieven van weleer? Wat is er geworden van de (sub-)faculteit waar ik gestudeerd heb? Ik laat het hier maar bij.

Het zij genoteerd dat het niet onopgemerkt is gebleven.

