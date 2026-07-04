Waar omgevingsdiensten verzaken, zijn burgerinitiatieven cruciaal!

Omgevingsdiensten beschermen onze leefomgeving via vergunningverlening, toezicht en handhaving. Althans, in theorie. Helaas schieten ze in de praktijk vaak tekort. Daarom zijn burgerinitiatieven cruciaal – omdat die vaak wél kunnen bewerkstelligen dat instanties zich aan de wet houden.

Dat het systeem van vergunningverlening, toezicht en handhaving niet goed functioneert, is algemeen bekend. Zo concludeerde de commissie Van Aartsen in 2021 dat dit systeem niet effectief is, en dat het ongewenst is dat bestuurders kunnen sturen of er wordt gehandhaafd. Het advies was om het systeem te hervormen om de onafhankelijkheid van de omgevingsdiensten te waarborgen, wat leidde tot een wetsvoorstel.

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– Uitgelichte afbeelding: Door Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga Commons)(Lmbuga Galipedia)Publicada por/Publish by: Luis Miguel Bugallo Sánchez – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=372731