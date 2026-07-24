Jakobskruiskruid bloeit en dat is top

Geen andere wilde bloeiende inheemse plant die voor jaarlijkse hysterie zorgt dan het Jakobskruiskruid. Een tegengeluid:

Jakobskruiskruid zit nu op de top van zijn bloeitijd en dat is super! Veel insectensoorten maken dankbaar gebruik van Jakobskruiskruid als voedselbron en waardplant en dát maakt de plant zeer waardevol voor de Nederlandse biodiversiteit. Ook al staat de plantensoort bij houders van koeien en paarden in een minder gunstig daglicht, met goed grasland- en bermbeheer valt er veel te winnen.

In verschillende biotopen zijn ’s zomers relatief weinig bloeiende planten te vinden. Denk hierbij aan verdroogde dan wel begraasde of kort gemaaide graslanden en bermen. Tussen de goudgele sprieten van de grassen of kort begraasde bruine stompjes steken de gele bloeiwijzen van Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris) als een oase voor insecten boven de vegetatie uit. In de bloeitijd van Jakobskruiskruid, van juni tot september, maken veel insecten dankbaar gebruik van deze plant.

Van 150 verschillende soorten insecten, waaronder vele tientallen bijen, zweefvliegen en vliegen, is bekend dat zij foerageren op Jakobskruiskruid. De helft van alle Nederlandse vlinders is op Jakobskruiskruid waargenomen. De insecten halen hier nectar en stuifmeel. 77 soorten insecten zijn zelfs zeer afhankelijk van de plant. Dat betekent dat als Jakobskruiskruid er niet meer zou zijn, een deel van deze 77 soorten ook zouden verdwijnen.