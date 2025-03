Waar blijft Trumps ultimatum aan Poetin?

Heb ik iets gemist? Wie kan mij helpen? Ik zou zo ontzettend graag het krachtige antwoord van Donald Trump willen horen op de glibberige reactie van Poetin op het voorstel van een staakt-het-vuren.

Alweer dagen geleden hebben de VS en Oekraïne aan Rusland het voorstel gedaan om gedurende 30 dagen de wapens te laten zwijgen. Zodat ondertussen rustig gesproken kan worden over een echt vredesbestand.

Om de steun van Zelenskyy voor dit voorstel te krijgen had Trump alles uit de kast gehaald: van publieke vernedering van Volodymyr Zelensky tot de stopzettting van wapenhulp aan het aangevallen land.

In de dagen voorafgaand aan het voorstel had Trump wisselende uitspraken gedaan over de houding van Rusland. ‘Ik hoor positieve geluiden uit Rusland en ‘het zou een geweldige teleurstelling voor de wereld zijn als Rusland de deal niet accepteert’. Maar ook dreigende taal. ‘Er zal Rusland iets heel slechts overkomen als het het vredesvoorstel afwijst’. Dus nu, na Poetins verhulde afwijzing van het voorstel, klopt mijn hart vol verwachting over Trumps ongenadige uithaal naar zijn collega in het Kremlin.

Weliswaar heeft Poetin zoals gewoonlijk gereageerd dat hij ook voor de vrede is en voor het voorstel, maar tegelijk heeft hij er een paar snoeiharde voorwaarden aan verbonden.

Namelijk dat Zelenskyy plaats moet maken voor een pro-Russische regering in Kyiv, dat er geen EU- of NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne komt, dat het Oekraïense leger stukken kleiner moet worden, dat er internationale erkenning komt dat de vier deels door Rusland bezette Oekraïense oblasten Russisch grondgebied zijn en dat Oekraïne in brokken moet worden opgesneden (d.w.z. onderwerping aan Rusland). Daarmee zouden, volgens Poetin, de ‘wortels van het conflict’ zijn opgeruimd, zodat een ‘duurzame vrede’ kon intreden.

Onmogelijke voorwaarden, zelfs Trump begrijpt dat.

Ook hij kent de inhoud van het uitgelekte Russische geheime document dat stelt dat er voor 2026 geen vrede in Oekraïne zal zijn.

Dus waar blijft Trump nu, popel ik, met een ultimatum aan Rusland dat Poetin binnen 24 uur het vredesaanbod moet aanvaarden en zo niet, dat Trump dan zijn dreigement waarmaakt? Dat hij dan, volgens mij, zal moeten voorstellen om Oekraïne lid van de NAVO te maken en dat hij per onmiddellijk langeafstandsraketten aan het land zal leveren en dat hij tegelijk de Amerikaanse sancties tegen Rusland verwoestend zal opschroeven?

Waarom hoor ik de grote Amerikaanse leider niet tegen Poetin ‘You have no cards!’ of ‘You are gambling with World War Three!’ roepen? En dat Vladimir zijn voorwaarden maar in zijn reet moet steken?

Hoe ik ook zoek op internet, ik kan zo’n verstandig bericht nergens vinden. In plaats daarvan wel Trumps slijmerige commentaartje: ‘Poetins antwoord is positief maar niet compleet’. En hij verraadt zich opnieuw als Poetins assistent :”Er komen behoorlijk goede vibes uit Rusland.”

Als de Amerikaanse president zo’n ultimatum zou stellen, zou Poetin anders gaan piepen. En zou Donald tonen dat hij niet een Grote Bek is, maar een politicus die zich inspant voor de vrede. Die niet aan het lijntje van zijn criminele vriend Poetin loopt.

Grote kans dat Trump met zo’n ultimatum werkelijk de Russen zou dwingen in te binden. Blijft Donald onduidelijk door te blijven hopen op ‘positieve’ gesprekken met de Russische dictator, dan kan hij zijn vredesinspanning wel vergeten, want vrijwillig stopt Poetin zijn oorlog niet. En capituleert Oekraïne niet.

Trump babbelt, voelt met Poetin mee, aast op de Oekraïense mineralen en de oorlog gaat verder.

Of is, zoals ik vrees, de capitulatie van Oekraïne juist Trumps bedoeling? Ik heb vandaag luchtig grappen makend in een lieve Zutphense winkel een noodradio besteld, met gebruiksaanwijzing.

Wordt vervolgd!

– Uitgelichte afbeelding: Door Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124435442