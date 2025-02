VVD in campagnemodus

Bij de VVD houdt men er blijkbaar rekening mee dat er binnenkort verkiezingen zijn, want de partij is volop in campagnemodus. Dilan Yesilgöz is zo ongeveer 24/7 op tv en vandaag opende VVD-staatssecretaris Nobel (what’s in a name) de aanval op de favoriete slachtoffers van VVD-beleid: uitkeringsgerechtigden. Beter gezegd: op de twee favoriete slachtoffers van de VVD, want wat is er nou mooier dan mensen die én uitkeringsgerechtigde én migrant zijn. Daar kun je je al helemáál nooit een buil aan vallen. Vanaf 2.50 minuten. Overigens zegt Nobel ook wel zinnige dingen, bijvoorbeeld over genitale verminking.

Uitgelichte afbeelding: Nergens een rechtenvrije foto te vinden van Jurgen Nobel, dus het moet maar zo. Ook al wordt iedereen doodziek van Dilan Yesilgöz. Door De Balie, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125331257