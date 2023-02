VVD en CDA Limburg openen deur naar samenwerking met PVV

CDA en VVD in Limburg hebben de deur naar een hernieuwde samenwerking met de PVV open gezet. De lijsttrekkers van beide centrumrechtse partijen hebben aangegeven de PVV niet uit te zullen sluiten.

Tot 2021 werkten CDA en VVD samen met de PVV in een extraparlementair college. Die samenwerking verliep niet van een leien dakje: de partijen rolden regelmatig vechtend over straat en uiteindelijk leidde een motie van wantrouwen van de PVV tot de val van het college.

Inmiddels vinden de beide centrumrechtse partijen de PVV weer helemaal toppie. De VVD sluit zelfs een “normaal” college met de fascisten niet uit.

Inmiddels wordt er naar het schijnt ook overlegd met BBB, de parlementaire arm van de boerenknokploeg FDF. Een college VVD-CDA-BBB-PVV tussen het bronsgroen eikenhout zit er dus alleszins in.

