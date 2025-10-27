PVV-Kamerleden vallen met nepbeelden anoniem Timmermans aan

Vaste prik: we staan aan de vooravond van verkiezingen en enkele PVV’ers gooien enthousiast de eigen ruiten in. Dit keer betreft het Maikel Boon (23 op de lijst) en ene Patrick Crijns (nog nooit van gehoord, maar nummer 34 op dezelfde lijst).

De beide clowns beheren onder de naam ‘Wij doen GEEN aangifte tegen Geert Wilders’ – uiteraard anoniem – een Facebookpagina waarop ze met AI gemaakte nepfoto’s plaatsen. Voornaamste slachtoffer is Frans Timmermans die wordt afgebeeld terwijl hij geboeid wordt afgevoerd door de politie.

Te stupide voor woorden, maar deze rommel kan rekenen op vijfhonderdduizend dagelijkse bezoekers, met pieken tot 1 miljoen.

De reacties variëren van “vuil onderkruipsel” tot het in die kringen immer populaire “Ik hoop dat iemand hem neerschiet”. Het is alsof de tijden van beruchte haatblogs als Artikel7 herleven.

GL-PvdA heeft aangifte gedaan. Dat lijkt me niet erg kansrijk, maar er valt natuurlijk aan de vooravond van de verkiezingen flink mee te scoren.

Wilders heeft inmiddels zijn excuses aangeboden, maar die excuses klinken een beetje hol.

Boon is al jarenlang actief voor de PVV en Crijns naar het schijnt ook. Voor zover mij bekend heeft Boon nog nooit iets constructiefs bijgedragen aan wat dan ook, maar dat was blijkbaar geen beletsel hem op een verkiesbare plek te zetten. Bovendien zag Wilders er geen been in enkele afbeeldingen op die Facebookpagina zélf te gebruiken. This one’s on you, Geert.

Bron: de Volkskrant

