Negen doden bij vuurgevecht tussen ISIS en Turkse politie

Bij een vuurgevecht tussen de politie en leden van ISIS in het noordwesten van Turkije zijn drie agenten en zes IS-leden gedood. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen er gewond zijn geraakt, maar de eerste berichten spreken over zeven gewonden.

It seems like the largest battle with Islamic State in years for Turkey. At least 3 policemen were killed, nine injured. Six Islamic State members were shot dead by the Turks. A whole Elmalik village in Yalova province was put on lockdown. The operation is ongoing. #Turkey [image or embed] — Paweł Wójcik 🦋 (@saladinaldronni.bsky.social) 29 december 2025 om 12:17

And it’s not a coincidence. Today’s battle is a part of the week long operation against the group, with hundreds of arrested, with suspects allegedly planning Christmas operations. The Turks were right on the money that something was brewing. [image or embed] — Paweł Wójcik 🦋 (@saladinaldronni.bsky.social) 29 december 2025 om 12:17

Volgens de politie hielden de ISIS-leden zich schuil in een woning. Toen de politie de woning binnenviel, volgde een vuurgevecht dat maar liefst acht uur duurde.

In de woning bevonden zich ook vijf vrouwen en zes kinderen. Ze zouden door de politie ongedeerd uit de woning zijn gehaald.

Vorige week werden bij invallen in Istanboel 115 mensen opgepakt die ervan worden verdacht lid te zijn van ISIS. Ze zouden van plan zijn geweest tussen Kerst en Oud en Nieuw een aantal aanslagen te plegen.

Turkije wordt er vaak van beschuldigd ISIS achter de schermen te steunen, maar daar zijn nooit harde bewijzen voor geleverd. Turkije heeft ISIS heel lang min of meer genegeerd omdat men prioriteit gaf aan het bestrijden van de PKK. In tegenstelling tot de PKK werd ISIS niet gezien als een existentiële bedreiging voor de Turkse staat. Dat veranderde in 2015, na een reeks bomaanslagen in het grensgebied met Syrië. Bij aanslagen van ISIS in Turkije zijn de afgelopen vijftien jaar honderden mensen om het leven gekomen.

Bron: Rudaw

Uitgelichte afbeelding: People killed by a suicide attack in Suruç – By Voice Of America – http://gdb.voanews.com/BFC8A7A9-5FB8-4F49-A320-BFF9FBF20C16_mw1866_mh799_s.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41820139