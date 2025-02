VU nomineert Palestijnse, Joodse en Franse vrouwen voor Nobelprijs voor de Vrede

Vorige maand werden drie vrouwen-activisten genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Reem Hajajreh, van het Palestijnse Women of the Sun, Yael Braudo-Bahat van Women Wage Peace uit Israël en de Frans-Marokkaanse Hanna Assouline, presidente van des Franse Guerrières de la Paix (Strijdsters voor de Vrede). Een prachtig initiatief, veel te weinig gepubliceerd.

Studenten van de werkgroep ‘Nobelprijs voor de Vrede’ hadden hen voorgedragen bij Wolfgang Wagner, hoogleraar International Security aan de VU. Hij kan mensen nomineren voor deze Nobelprijs. Dat schrijft May-May Meijer, voorzitter van Peace SOS op Joop.nl. De werkgroep is geïnitieerd door Wagner.

De werkgroep is een jaarlijkse traditie aan de faculteit Sociale Wetenschappen. Tussen september en december bestudeert Wagner met studenten en collega’s de geschiedenis en politiek van de Nobelprijs voor de Vrede en interviewen zij kandidaten. Na intensieve discussies besloot de groep de Palestijnse NGO Women of the Sun, de Israëlische medestander Women Wage Peace en de Franse Les Guerrières de la Paix dit jaar te nomineren.

Women Wage Peace verloor haar medeoprichter bij Hamas-aanval op 7 oktober. Women of the Sun verloor dertig leden. Toch riepen de vrouwen op om te kiezen voor vrede. Reem Hajajreh beschreef eerder hoeveel ze van haar zoon houdt. Yael Braudo-Bahat en Reem Hajajreh schreven een ‘Mother’s call’ waarin ze een toekomst bepleiten met vrede, vrijheid, gelijkwaardigheid en rechten voor hun kinderen en de volgende generaties.

Uit het publiek tijdens de voordracht op de VU kwam de vraag wat wij kunnen doen voor vrede in Israël en Palestina. De vrouwen antwoordden dat wij onze politiek leiders kunnen vragen om een plek aan de onderhandelingstafel voor hen. Dus bij deze.

May-May Meijer benadrukt dat als wij echt duurzame vrede willen, we dan onmiddellijk moeten stoppen met wapens naar Israël te sturen, maar ervoor moeten zorgen dat deze moedige vrouwen een plek krijgen aan de onderhandelingstafel. Zij willen zich inzetten totdat er echte duurzame vrede is bereikt.

Deze nominatie is in lijn met VN-resolutie 1325 van oktober 2000 die VN-lidstaten opriep meer vrouwen te betrekken bij onderhandelingen over vrede. Volgens UN Women zorgt deelname van vrouwen aan deze overeenkomsten ervoor dat de kans dat deze tenminste twee jaar stand houdt toeneemt met 20%, en dat de kans met 35% toeneemt dat een vredesovereenkomst het tenminste 15 jaar uithoudt.