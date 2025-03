VS smeekt de EU om…eieren!

De VS heeft Denemarken, Finland, Zweden en Nederland gesmeekt gevraagd om eieren. Jawel: eieren.

Een doos van 10 eieren kost in de VS momenteel meer dan 10 dollar, zo ongeveer het dubbele van wat de Nederlandse supermarkten vragen. Allemaal het gevolg van de vogelgriep die al een tijdje flink huis houdt aan de overkant van de Atlantische Oceaan.

Sinds een uitbraak van de vogelgriep ruim een jaar geleden voor het eerst werd vastgesteld op een melkveebedrijf in Texas, heeft het een ravage aangericht in de Amerikaanse landbouwsector, met miljoenen dode vogels en duizenden zieke koeien tot gevolg. Zeker 65 mensen zijn besmet geraakt met het virus, waaronder een inwoner van Louisiana die is overleden. De VS heeft nu te maken met ongekende eiertekorten en torenhoge prijzen, terwijl de zorgen over de risico’s voor mensen toenemen.

Trump beloofde de prijs voor eieren te zullen verlagen, maar daar is tot nu toe weinig van terechtgekomen. Uit pure wanhoop wenden de Amerikanen zich nu dus tot Europa. Misschien moet Donald Trump vóórdat er ook maar één ei naar de Verenigde Staten verscheept wordt wel nog even gevraagd worden hoe het nu ook alweer zat met die invoerrechten.

