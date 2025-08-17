VS schort bezoekersvisa op voor gewonde en zieke kinderen uit Gaza

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft alle visumafgiften voor personen uit Gaza opgeschort nadat de radicaalrechtse activiste Laura Loomer op X/Twitter beelden plaatste van Palestijnse kinderen die arriveerden op de vliegvelden van San Francisco, Houston en St. Louis.

Loomer op X/Twitter:

Ondanks dat de VS zegt dat we onder de regering-Trump geen Palestijnse ‘vluchtelingen’ toelaten in de Verenigde Staten, heb ik videobeelden verkregen van Palestijnen die beweren vluchtelingen uit Gaza te zijn en deze maand via San Francisco en Houston, Texas, de Verenigde Staten zijn binnengekomen. De Palestijnen zijn met hulp van een groep genaamd ‘Heal Palestine’ van Gaza naar de VS gereisd. Hoe hebben Palestijnen onder de regering-Trump visa gekregen om de Verenigde Staten binnen te komen? Heeft

@StateDept

dit goedgekeurd? Hoe zijn ze Gaza uitgekomen? Is

@SecRubio

hiervan op de hoogte? Wie van het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt ‘Heal Palestine’? Waarom komen er onder de regering-Trump islamitische indringers de VS binnen? Wie heeft de visa goedgekeurd? Hoeveel anderen krijgen nog een visum om de VS binnen te komen, en waarom vangen

@GavinNewsom @GregAbbott_TX

Palestijnse “vluchtelingen” op in Californië en Texas? Dit is een bedreiging voor de nationale veiligheid. We hebben niet gestemd voor meer islamitische immigratie naar de Verenigde Staten. Wie heeft deze visa goedgekeurd? Zij moeten worden ontslagen.

HEAL Palestine is een in 2024 opgerichte organisatie die zieke en gewonde Palestijnse kinderen naar de VS overbrengt voor medische behandelingen. Volgens Loomer heeft HEAL Palestine banden met Hamas, maar haar bewijsvoering is – voorzichtig uitgedrukt – niet bijzonder sterk. Loomer’s claim lijkt ook uitermate onwaarschijnlijk. In september vorig jaar vermoordde Hamas een medewerkster van HEAL nadat deze weigerde liefdadigheidsgelden die ze had ingezameld aan de fascistische terreurorganisatie te overhandigen.

Tot op heden zegt de groep 63 gewonde kinderen te hebben geëvacueerd uit Gaza voor behandeling in de VS, waaronder 11 kinderen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar. Veel van de kinderen hebben tijdens het conflict in Gaza ledematen verloren (zie de foto’s op de site van HEAL). Volgens HEAL Palestine zullen ze naar Egypte reizen om zich bij hun families te voegen zodra hun medische behandeling is afgerond.

Hoe kinderen die hun ledematen kwijt zijn geraakt en na behandeling naar Egypte worden geëvacueerd een “bedreiging voor de nationale veiligheid” kunnen zijn is mij een raadsel. Helaas legt de mening van Loomer heel wat meer gewicht in de schaal dan de mijne. Nadat de beelden van Loomer viraal gingen en de druk vanuit het Congres toenam, bracht het ministerie van Buitenlandse Zaken een verklaring uit: “Alle bezoekersvisa voor personen uit Gaza worden stopgezet terwijl we een volledig en grondig onderzoek uitvoeren naar het proces en de procedures die de afgelopen dagen zijn gebruikt voor de afgifte van een klein aantal tijdelijke medisch-humanitaire visa”.

Uitgelichte afbeelding: Laura Loomer – By Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=167234248