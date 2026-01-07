VS kapen Venezolaanse olietankers

De Amerikaanse marine heeft een olietanker die onder Russische vlag voer geënterd en in beslag genomen. Het schip had vorige week de blokkade van Venezolaanse havens door de Amerikaanse marine doorbroken.

Tijdens de achtervolging veranderde het schip zijn registratie in een schip onder Russische vlag, wat mogelijk zou kunnen leiden tot een diplomatiek conflict met Rusland.

Naar verluid waren Russische schepen onderweg om de tanker te beschermen, maar die hulp kwam dus te laat.

Ondertussen hebben de Amerikanen bekend gemaakt dat een tweede tanker in beslag is genomen:

Ondertussen zit Trump op Truth Social op te scheppen over zijn eigen prestaties. De NAVO is niks, Trump de VS daarentegen is het mooiste wat de mensheid ooit overkomen is:

Uitgelichte afbeelding: Door BoH – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5734040