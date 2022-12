Vrouwenhater Andrew Tate opgepakt in Roemenië

Vrouwenhater Andrew Tate is gisteren opgepakt door de Roemeense politie. Tate wordt verdacht van mensenhandel en verkrachting. Hij wordt in elk geval 24 uur vastgehouden voor verhoor.

Ook Andrew’s broer Tristan en twee Roemeense verdachten zijn aangehouden. Bij de huiszoeking werden zes vrouwen, vuurwapens, messen en pornografisch materiaal aangetroffen. Het clubje rond Tate wordt ervan verdacht een netwerk te hebben opgezet dat vrouwen ronselde en hen vervolgens dwong pornografisch materiaal te maken.

Tate is een voormalige kickbokser die szich de afgelopen op sociale media vooral manifesteerde als vrouwenhater, uiteraard tot grote vreugde van de extreemrechtse incel-gemeenschap, waar hij zich de status van idool verwierf.

Volgens Tate zijn vrouwen onderworpen aan mannen en moeten ze niet zeuren over verkrachting. Eigenlijk solliciteren vrouwen er naar verkracht te worden, maar dan wél door echte kerels (zoals Tate). Tate – die zichzelf openlijk profileert als vrouwenhater – werd van vrijwel alle sociale media geschopt, maar mocht na het aantreden van zijn geestverwant Elon Musk terugkeren op Twitter.

Voor het grote publiek was de voormalige kickbokser een onbekende, maar dat veranderde toen hij meende de bink uit te moeten hangen door Greta Thunberg te provoceren op Twitter. Dat leidde tot een KO in de eerste ronde:

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

Thunberg’s tweet ging viraal, met inmiddels 532.000 retweets en ruim 3,2 miljoen likes.



Even leek het erop dat Tate er verder het zwijgen toe zou doen, maar dat stond zijn ego blijkbaar niet toe. In een video vol warrig complotgelul die hij zo dom was op Twitter te plaatsen waren twee pizzadozen te zien van de Roemeense pizzaleverancier Jerry’s Pizza, met vol in beeld een QR-code die de politie in staat stelde zijn verblijfplaats te achterhalen. Of dat verhaal klopt is niet helemaal duidelijk, maar het is te mooi om kapot te checken.

De reactie van Greta Thunberg was weer magnifiek:

Vandaag werd ook bekend dat justitie al sinds april onderzoek doet naar de handel en wandel van Tate. De organisatie die OM en en politie destijds op zijn spoor zette draagt de naam GRETA. Je verzint het niet.

Uitgelichte afbeelding: By Anything Goes With James English – https://www.youtube.com/watch?v=fhUi1htVeJc (~7:21)License shown in archived video. Archived 2022-07-30 at the Wayback Machine, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122052081