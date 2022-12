Vrouwenhater Andrew Tate nog tenminste 30 dagen vast

Vrouwenhater en verkrachtingsideoloog Andrew Tate blijft nog tenminste 30 dagen vastzitten. Tate werd eergisteren opgepakt in Boekarest. Hij wordt verdacht van mensenhandel, verkrachting en het deel uitmaken van een criminele organisatie die vrouwen dwong pornografisch materiaal op te nemen.

Andrew’s broer Tristan werd eveneens opgepakt. Ook hij blijft nog tenminste 30 dagen achter de tralies zitten. Mochten de beide broertjes daadwerkelijk veroordeeld worden wegens verkrachting en/of mensenhandel, dan kunnen ze voor jaren achter de tralies verdwijnen. Good riddance, in dat geval. Draadje uit april 2022:

I mean: is this girl with “TATE” tattooed on her body fabricated? Looks pretty real to me. pic.twitter.com/vYONf3x9hn — Crab Man (@crabcrawler1) April 15, 2022



Uitgelichte afbeelding: By Anything Goes With James English – https://www.youtube.com/watch?v=fhUi1htVeJc (~7:21)License shown in archived video. Archived 2022-07-30 at the Wayback Machine, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122052081