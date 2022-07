Vrouwelijke strijders in Oekraïne: Ons hoofddoel is nu om deze oorlog te winnen

De Russische invasie in Oekraïne heeft vreselijke gevolgen voor vrouwen en meisjes, vooral onder gemarginaliseerde bevolkingsgroepen zoals de Roma. In het kort samengevat:

– Militaire aanvallen gericht tegen kraamklinieken en andere gezondheidszorgfaciliteiten, waarbij vrouwen en kinderen, waaronder zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s, worden gedood en verwond.

– Verkrachting wordt als oorlogswapen gebruikt.

– Toegang tot essentiële gezondheidsdiensten is praktisch onmogelijk in die delen van Oekraïne die zwaar worden aangevallen en wordt ook in de rest van het land zwaar getroffen.

– Gendergerelateerd geweld, waaronder seksueel geweld, neemt toe, waardoor de risico’s op uitbuiting, waaronder seksuele uitbuiting en mensenhandel, toenemen.

– Miljoenen vrouwen en meisjes zijn in eigen land ontheemd of vluchteling.

