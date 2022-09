Vriendelijk verzoek ons te steunen

We doen het niet graag en we weten uit persoonlijke ondervinding: het zijn zware tijden en het ziet er naar uit dat ze zwaarder zullen worden.

Maar in de dertien jaar van het bestaan van Krapuul is dit nou echt niet vaak gedaan, maar het moet wel.

De bodem van onze schatkist is bereikt. En die bodem moet wel uit het zicht raken om te voorkomen dat we tot massa-ontslag moeten overgaan (oftewel: stoppen). We moeten wel een beroep doen op u, veelal onbekende lezer(es), om ons te steunen.

Voorzover wij weten zijn wij in Nederland de enige site ter linkerzijde die zowel de MAGA-bendes als de Poetinfascisten op de korrel neemt. En daarnaast uiteraard – de naam verwijst er nog steeds naar – volop aandacht voor het kruipende fascisme dat Nederland onveilig maakt. We doen ons best met een schijntje, van oudsher.

(En ja, we kunnen ook best meer medewerkenden gebruiken, een die laatst onder veel lawaai op Veestboek vertrokken is laat ons nu met een fikse schuld zitten).

Wij vragen u (niet speciaal u, de Lezers in het algemeen) ons te helpen in de lucht te blijven.

Gedenk ons!

NL96 SNSB 0339 8969 06 t.n.v. Stichting Krapuul

Er komt geen hinderlijke pop-up. En wij danken bij voorbaat, ook voor het bezoeken van de site.

– Uitgelichte afbeelding: Door Kazimir Malevitsj – Tretyakov Gallery, My Tretyakov, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14940877