Vreemdeling, asielvraag, ongedocuud, detentie, dreamers

Zoek je een SchopStoel? Wil je graag es Klem Zitten? Word dan ongewenst vreemdling, gooi je ID in de barbecue, boek een nachtje vreemdelingendetentie, of word ongedocumenteerd 18… dan mag je zomaar van school!

Dat zijn de ‘dreamers’ – en de tweedelige docu ‘Leven in limbo‘ ging over hen, en over meer mensen zonder documenten en in diepe, diepe shit dankzij de… overheid.

Aan het eind mocht Melissa, als ik het goed heb, net 18, opgegroeid in Nederland, toch bij haar moeder blijven, die hier legaal woont, en haar mbo afmaken. Mocht…

Dan door naar de pijn. Zondag zijn er weer twee wakes bij detentiecentra:

bij ‘Kamp Zeist’, 16:30. Richelleweg 13, Soesterberg

En bij detentiecentrum Rotterdam, Zestienhoven, 16:00, Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam, bereikbaar met RET-bus 33.

Meer info o.m. hier.

Citaat:

“Het is begonnen met de Schipholbrand in 2005, waarbij 11 asielzoekers omkwamen die uitgezet zouden worden. Degenen die deze brand overleefden, werden – getraumatiseerd – naar Detentiecentrum Zeist overgebracht. Op dat moment stond het leeg en was het dus beschikbaar. De Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk nam het initiatief voor een wake. Twee weken nadat de overlevenden van de brand in het detentiecentrum aankwamen, werd de eerste wake voor de hekken van het detentiecentrum gehouden.”

Wake voor vluchtelingen, 18 en 19 juni Den Haag

De jaarlijkse 24-uurswake voor vluchtelingen is op Wereldvluchtelingendag in o.m. Den Haag. De Haagse kerken organiseren dit om betrokkenheid bij vluchtelingen te stimuleren en publieke aandacht te trekken. Het gaat hierbij ook om minder vooroordelen, minder hardheid, meer kennis, meer begrip, meer medemenselijkheid, een humaan asielbeleid en menswaardige behandeling van vluchtelingen. Deelnemen door aanmelden.