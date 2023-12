Vredestichters staan vaak niet in het midden

Palestijnse christenen zitten niet zelden tussen alle vuren in. Als Palestijn ondervinden ze kolonisatie, onderdrukking en geweld door de staat Israël. Als christen krijgen ze van hun westerse geloofsgenoten vaak te horen dat Israël het beloofde land is, dat aan de Joden toebehoort.

De theologie van Munther Isaac staat midden in die spanning. Hij werkt aan Bethlehem Bible College, een evangelisch-christelijke instelling. Eerder dit jaar verscheen zijn boek De andere kant van de muur in Nederlandse vertaling. Het is een christelijke kritiek op Israëlische onderdrukking en een uitnodiging om over te steken naar de Palestijnse kant van die lange muur die het Heilige Land doorsnijdt.

Als theoloog maakte Isaac zich los van westerse tradities. “We hebben het spel te lang gespeeld volgens regels die door theologen in het Westen zijn bepaald”, vindt hij. Daar kijken theologen sterk naar bijbelse beloften, in plaats van naar de concrete realiteit in bijvoorbeeld zijn woonplaats Bethlehem.

– Lees verder bij de bron, Volzin