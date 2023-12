Vragen over hoogwater in de duinen

Overal in Nederland staat het water hoog. Ook in de duingebieden in Noord-Holland. Kan dat water niet beter weggepompt? En hoe lang blijft het water eigenlijk zo hoog staan? Op deze en andere vragen geven hydroloog Lucas Borst en ecoloog Dick Groenendijk van het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN antwoord. ”De natuur in de duinen is wel het nodige gewend.”

1. Waarom staat het water het Noordhollands Duinreservaat en de Kennemerduinen zo hoog en staan sommige wandel- en fietspaden onder water?

Lucas: “Iedereen heeft het wel gemerkt: het heeft in de herfst ontzettend veel geregend. Wel twee keer meer dan we gewend zijn. Dat regenwater zakt langzaam de bodem in. In de bodem zit grondwater. Dat grondwater wordt langzaam aangevuld met de regen die is gevallen. Als er veel regen wordt toegevoegd aan het grondwater, stijgt het grondwaterpeil. De hoogte van het grondwaterpeil verschilt per plek. Op de lager gelegen delen kan het grondwater soms zo hoog staan, dat het boven de grond uitkomt. En dat gebeurt ook op plekken in het duingebied waar paden lopen.”