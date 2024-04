Vormen bladluizen de sleutel bij de massale achteruitgang van insecten?

Veel insectensoorten die recent sterk zijn afgenomen, zijn voor hun voedsel afhankelijk van bladluizen. In natuurgebieden staan bladluispopulaties mogelijk onder druk van stikstofdepositie en pesticiden, wat een deel van de verklaring kan zijn voor de massale achteruitgang van andere insecten. Stichting Bargerveen en de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken dit in opdracht van OBN.

In 2017 verscheen een belangrijke studie waaruit bleek dat de biomassa van vliegende insecten over een periode van 27 jaar met meer dan 75 procent was afgenomen. Vervolgonderzoek liet bovendien zien dat in Nederland een vergelijkbare achteruitgang was opgetreden in verschillende insectengroepen. Hoewel al is aangetoond dat onder andere intensivering van landgebruik, vermesting, verzuring, verdroging van natuurgebieden en klimaatverandering een rol spelen, is het nog een raadsel waarom de achteruitgang zo massaal en snel plaatsvindt.

