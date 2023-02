Voorpost voert actie voor FVD

De extreemrechtse knokploeg Voorpost heeft in verschillende gemeenten posters met de tekst “stop de omvolkers” geplakt.

De omvolkingstheorie is een extreemdomrechtse complottheorie waarin beweerd wordt dat vaag gedefinieerde “globalisten” er naar streven de autochtone (lees: witte) bevolking van Europa en de VS te vervangen door moslims en/of mensen met een donkere huidskleur. De hoofdverantwoordelijken voor de omvolking variëren naar gelang de omstandigheden, maar er komen verkiezingen aan dus dit keer zijn het VVD, D66 en GL. Ze is vooral populair in FVD-kringen.

Bovenstaande partijen zijn volgens Voorpost verantwoordelijk voor alles wat er mis gaat in de samenleving, waaronder de door massa-immigratie veroorzaakte lange wachttijden in de sociale huursector. Het wachten is op de dag dat extreemrechts migranten en vluchtelingen de verantwoordelijkheid voor de bodemverzakkingen in Groningen in de schoenen schuift:

Screenshots via Oma’s Wappiehoekje. Volg Oma op Twitter: @wappiehoekje

Uitgelichte afbeelding: Door Tooghanger – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125069756