Voormalig guerrillaleider Sandinisten sterft in gevangenis

De guerrillero van het Sandinistisch Bevrijdingsfront Hugo Torres is zaterdag in de gevangenis gestorven. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Torres was volop betrokken bij de strijd tegen het regime van Somoza in Nicaragua. In 1974 wist hij de huidige autocraat Daniel Ortega nog uit de gevangenis te bevrijden.

Zoals het gaat bij versteende revoluties heeft één bepaalde Sandinist de macht gegrepen en zich meermalen tot president laten verkiezen. Zijn vrouw, Murillo, is vice-president. Torres is een van vele Sandinisten geweest die heeft gebroken met Ortega en die betrokken was bij een oppositiepartij, Unamos, en in die hoedanigheid wegens “verraad” opgesloten voor de verkiezingen van afgelopen jaar.

Wat dat verraad zou kunnen inhouden moet u maar afleiden uit dit hielenlikkende (om het netjes te houden) stuk ten gunste van Ortega.

