Voorjaar! Donorzaad!

Gedonder, nu weer bij het Rijnstate ziekenhuis – en ja hoor: een arts. Zeker: een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorzaad zou helpen – als het er was.

Hebben we het nodig? Als dat doorgaat heb je ’t over een jaar op zijn vroegst. De particuliere klinieken – dwz hun directeuren en aandeelhouders – lachen in hun kleverige knuistjes. Onderzoek – prima. Dan conclusies: weer drie maanden. Dan een minister of wat politici om krijgen – weer zes maanden… et cetera. Ik zou als kliniek mijn personeel als volgt toespreken: ‘Gaat u allen rustig…’ ehh: o nee, dat juist niet. Gewoon niks zeggen en lekker doorrukken is misschien beter. Mag ik even de jongste pornovideo? Nee, die niet, ken ik al…

De Stichting Donorkind – ‘Home of the Rucker ‘ – heeft nog wel wat te regelen. Overigens lijkt het me beter de discussie nog eens te voeren over hoe donorkinderen het zelf vinden – ik neem zomaar aan dat de helft van alle donorkinderen boven de 25 (de nieuwe ondergrens voor inspraak, kiezerspassen, alcohol en rijbewijzen) als volwassene definitief ernstige bezwaren heeft tegen die positie – voortgekomen uit het egoïsme van één man en/of één vrouw, of twee mannen en/of twee vrouwen. Die zichzelf plaatsen boven het belang van het kind.

Dat Rijnstate ziekenhuis met die overpotente arts-rukker… Zijn er geen pillen die mannen impotent maken – in ieder geval doordeweeks als ze bij een donorkliniek werken?

Ik lees ook dat er jaarlijks via de basisverzekering vele duizenden vrouwen behandeld worden – geheel vergoed. Kost ook nog miljoenen. Zozo. Lekker. Hallo ‘minister’ Sophie Hermans? Is kinderloos en heeft een vriendin, Anja – pas op Sooph… doe het niet! En Anja natuurlijk ook niet! Staatssecretaris Judith Tielen wil nu, zoals blijkt uit haar Kamerbrief van 12 februari een limiet op buitenlands donorzaad… Godsamme, alsof dat ooit helpt. Tielen heeft 3 ‘eigen’ kinderen.

O ja: de voorzitter van Donorkinderen is Ties van der Meer – die zelf donorvader is…. Nee toch! – maar ik heb deels ongelijk. De club komt grotendeels op voor de kinderen, wil geen anonieme donoren, liefst geen buitenlandse en vooral geen commerciële zaadbanken. Er bestaat volgens hem geen goed neutraal onderzoek naar wat de donorkinderen nou zelf vinden.

Van der Meer is zelf donor, maar dat was 30 jaar geleden en hij zou dat nu niet meer doen, vertelt hij. Hij had een anonieme vader, maar ook toen die toch gevonden was – DNA – wilde die geen contact. Treurig. Van der Meers ‘pleegouders’ zijn intussen gescheiden – en dat gebeurt bij de grote meerderheid – Van der Meer zegt 85%… van de ouders. Het donorschap afschaffen ziet hij niet zo gauw gebeuren.

Gelukkig zijn minister Hermans en Judith Tielen te oud voor deze grappen. En nee, ik ben zelf geen donor of donorkind. Het leven is al lastig genoeg…

– Uitgelichte afbeelding; Door Rijnstate Arnhem – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34025493