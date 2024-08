Zondagavond negen uur. Geen licht aan in mijn kamer, helemaal opgaan in drie uur Cloud Nine op RNI, “soul music presented in a way you never heard before”. Het tehuis van deejay Paul May, weer iemand die ik moet uitluiden.

Een oceaan aan soul, ik kies twee nummers uit die periode (1972)



Lean on me, Bill Withers



I’ll take you there, The Staple Singers

(Intro schaamteloos overgenomen van Liquidator van The Harry J. All Stars trouwens)