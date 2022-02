Demonstratie ‘geen racisme en fascisme in de raad’, Leeuwarden 13 maart, aanvang 13:30 uur op het Jacobijnerkerkhof. Sprekers vanaf 14.30 uur. In Leeuwarden doet de PVV niet mee, maar het openlijk fascistische FVD doet wél een poging een zetel te veroveren, wat best eens zou kunnen lukken. Alle hens aan dek, dus.

Nadere info volgt.

Uitgelichte afbeelding: By Enix150 – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68529652