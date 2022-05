Voor alles bang geweest

Het is een makkelijk misverstand dat moedige mensen niet bang zijn. Er is integendeel een hoop angst nodig die in moed overwonnen wordt.

De demonen van S10 moeten voor een hoop mensen herkenbaar zijn geweest bij het Eurovisiesongfestival, gisteravond – godlof niet genoeg om ermee te winnen, dat zou toch ook raar zijn geweest.

Wees niet verbaasd over de angstigen die de schijn van het tegendeel wekken door een publiek te zoeken, zelfs zoiets onmogelijk groots als die jaarlijkse non-happening van het Songfestival. Zij spreken voor de angstigen die u niet hoort. Die een cijfer zijn op de wachtlijst van de GGZ, de Jeugdzorg.

S10 hier met Wende Snijders in op muziek gezet gedicht van Joost Zwagerman, in Carré, vorig jaar.



Voor alles

– Uitgelichte afbeelding: Door 3voor12, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115809285