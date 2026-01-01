Vondelkerk afgefakkeld, vermoedelijk door vuurwerk

De monumentale Vondelkerk in Amsterdam is vannacht afgefakkeld. Officieel is de oorzaak nog niet bekend, maar onderstaande beelden wijzen toch echt wel in een bepaalde richting.
@at5.nl film van getuige hoe de vondelkerk toren wordt bestookt met illegaal zwaar vuurwerk
— GoaTranceNET (@goatrancenet.bsky.social) 1 januari 2026 om 15:36
De bewoners van de Vondelbuurt behoren tot de beter gegoeden. Niet onbelangrijk dat even te constateren, want op X weten de usual suspects alweer heel zeker dat de kerk is afgefakkeld door Marokkaanse/Turkse randgroepjongeren en/of islamisten. Ik koester weinig sympathie voor die groepen, maar hier zijn ze dus niet verantwoordelijk voor. Doorgesnoven roomblanke yuppen, more likely.
Noot. Je verwacht het niet: D66 is de grootste partij in de Vondelbuurt.
Uitgelichte afbeelding: Door bureau Monumenten & Archeologie (bMA), gemeente Amsterdam), Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3936682