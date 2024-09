Volledig bestuur Duitse Groenen afgetreden

Het volledige bestuur van de Duitse Groenen is afgetreden. Duovoorzitters Ricarda Lang en Omid Nouripour blijven aan totdat er een nieuw bestuur gekozen is.

De Groenen verkeren in een diepe crisis. De partij werd bij een aantal recente deelstaatverkiezingen in het oosten van het land bijna volledig weggevaagd. In de meeste landelijke peilingen mogen de Groenen hooguit nog rekenen op 10% van de stemmen. Bij de Europese Verkiezingen afgelopen zomer verloor de partij de helft van de kiezers.

Volgens Nouripour wordt het tijd de partijstrategie te heroverwegen. De samenwerking met de liberale FDP en de sociaaldemocratische SPD wordt de Groenen door de kiezers niet in dank afgenomen. De partij zag zich gedwongen akkoord te gaan met sociaal-economisch beleid dat met de beste wil van de wereld niet links genoemd kan worden. Pogingen om op economisch terrein een wat linksere koers te varen stuitten de afgelopen jaren bij herhaling op een onwrikbaar ‘njet’ van de FDP.

De recente verkiezingsnederlagen werden in eerste instantie toegeschreven aan ‘communicatieproblemen’; de partij zou niet in staat zijn geweest haar beleid uit te leggen aan de kiezers. Tussen haakjes: die herinner je je vast nog wel van de PvdA tijdens en na de desastreus verlopen samenwerking met de VVD in Rutte II.

Volgend jaar zijn er parlementsverkiezingen in Duitsland. Als er niks verandert bij de Groenen wordt de partij gehalveerd. Als de huidige duikeling in de peilingen doorzet komt zelfs de kiesdrempel van 5% in zicht.

Bron: FAZ

Uitgelichte afbeelding: Omid Nouripour – By boellstiftung – https://www.flickr.com/photos/44112235@N04/49639276627/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114781778